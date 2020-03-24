Активність ринку автомобілів — в нормі. Люди шукають і купують авто онлайн.

Сьогодні важлива кожна правдива новина, саме тому публікуємо статистику активності на автомобільному ринку України. Тож як змінилась активність покупців авто в Україні за тиждень 12-18 березня?

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На сайтах з купівлі-продажу авто на 4,13% збільшились перегляди вживаних авто, а кількість проданих автівок виросла на 10,6%. Позитивну динаміку показує також ринок нових авто, кількість переглядів збільшилася майже на 8%, а дзвінків в автосалони від покупців стало більше на 54,4%.

Залишаючись вдома, покупці продовжують обирати та купувати авто. Імовірно, це пов’язано, у тому числі, зі знеціненням української національної валюти.

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