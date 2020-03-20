Сервісні центри МВС розширюють список послуг, що можуть надаватись дистанційно. Стала доступна послуга першої реєстрації авто. Зміна власника в режимі онлайн поки що неможлива.

В умовах карантину, сервісні центри МВС розширюють список адміністративних послуг, що можуть надаватись дистанційно. Мова йде лише про першу реєстрацію авто. Перереєстрація при зміні власника, або реєстрація переобладнання (при встановленні ГБО) в онлайн режимі неможливі.

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Відтепер, починаючи з 21 березня 2020 року, чергові сервісні центри МВС будуть приймати документи в електронному вигляді для здійснення першої державної реєстрації нових легкових транспортних засобів.

Для отримання цієї послуги власник або уповноважена ним особа може надіслати до чергового сервісного центру МВС наступний пакет документів:

заяву власника, та згоду на обробку персональних даних;

копію паспорта (із зазначенням місця реєстрації);

реєстраційний номер облікової картки платника податка;

документ, що підтверджує правомірність придбання транспортного засобу;

документ, де зазначена вартість транспортного засобу;

документ щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху.

Після перевірки сканкопій документів працівник призначає час та дату для отримання оригіналів документів, внесення заявником обов’язкових платежів і безпосередньої видачі свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у цьому сервісному центрі МВС.

Нагадуємо, що збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при першій державній реєстрації легкового транспортного засобу становить:

якщо вартість транспортного засобу не перевищує або дорівнює 346 830 грн – 3%;

якщо вартість транспортного засобу більше ніж 346 830 грн або дорівнює 609 580 грн – 4%;

якщо вартість транспортного засобу більше ніж 609 580 грн– 5%.

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