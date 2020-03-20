Під час карантину Сервісні центри МВС призупинили перереєстрацію автомобілів. Отримати цю послугу онлайн неможливо. Тож як тепер купувати та продавати автомобілі?

Фактично, купувати та продавати автомобілі ніхто не забороняв. Обмеження стосується лише перереєстрації та офіційного оформлення угоди купівлі-продажу у Сервісних центрах МВС (колишні МРЕО). Отже зараз можна купити автомобіль декількома способами.

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Договір купівлі-продажу

Якщо вам вдасться знайти підприємство або нотаріуса, який може оформлювати договори купівлі-продажу транспортних засобів і при цьому працює під час карантину – вам пощастило. Так, ці послуги платні, але укладений таким чином договір буде мати юридичну силу і після придбання автомобіля за таким договором залишиться його лише зареєструвати у будь-якому Сервісному центрі МВС, коли вони запрацюють.

Доручення

Схема "продажу за дорученням" працювала в Україні впродовж десятиліть і навряд чи така процедура комусь може видатись новою. Проблема лише у тому, щоб знайти нотаріуса, який працює під час карантину.

Розписка

Складений у довільній формі документ у якому прописано, що продавець добровільно передав автомобіль, отримав за нього гроші і зобов’язується перереєструвати транспортний засіб у вказані терміни (коли почнуть працювати Сервісні центри МВС) навряд чи матиме повноцінну юридичну силу. Але слід згадати, що в нашій країні далеко не всі спори вирішуються у судах, тому оформлення такої розписки зайвим не буде.

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Також можна знайти в мережі зразок договору купівлі-продажу і оформити його самостійно. Звісно, юридична сила такого документу також дуже сумнівна, але це усе одно краще ніж нічого.

Належний користувач

А ось що можна робити онлайн та офіційно, так це призначати "належного користувача". Формально, "належний користувач" – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, що їй не належить. Для призначення "належного користувача" обидва фігуранти угоди повинні зареєструватись в електронному кабінеті водія та слідуючи вказівкам оформити відповідний пункт. Детальну інструкцію можна знайти за цим посиланням.

Оформлення "належного користувача", по суті, потрібно лише для того, аби штрафи з камер автофіксації не приходили на адресу формального власника авто.

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За техпаспортом

Схема купівлі-продажу авто "за техпаспортом" теж не нова – нею активно користувались протягом декількох десятиліть. Формально автомобіль залишається у власності продавця, але по факту ним користується покупець. Попри деякі ризики така схема і зараз дуже поширена та активно використовується, особливо у бюджетному сегменті, де вартість автомобіля невисока.