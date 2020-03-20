Во время карантина Сервисные центры МВД приостановили перерегистрацию автомобилей. Получить эту услугу онлайн невозможно. Так как теперь покупать и продавать автомобили?

Фактически, покупать и продавать автомобили никто не запрещал. Ограничение касается только перерегистрации и официального оформления сделки купли-продажи в Сервисных центрах МВД (бывшие МРЭО). Итак сейчас можно купить автомобиль несколькими способами.

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Договор купли-продажи

Если вам удастся найти предприятие или нотариуса, который может оформлять договоры купли-продажи транспортных средств и при этом работает во время карантина – вам повезло. Да, эти услуги платные, но заключенный таким образом договор будет иметь юридическую силу и после приобретения автомобиля по такому договору останется его только зарегистрировать в любом Сервисном центре МВД, когда они заработают.

Доверенность

Схема "продажи по доверенности" работала в Украине на протяжении десятилетий и вряд ли такая процедура кому-то может показаться новой. Проблема лишь в том, чтобы найти нотариуса, который работает во время карантина.

Расписка

Составленный в произвольной форме документ в котором прописано, что продавец добровольно передал автомобиль, получил за него деньги и обязуется перерегистрировать транспортное средство в указанные сроки (когда начнут работать Сервисные центры МВД) вряд ли будет иметь полноценную юридическую силу. Но следует вспомнить, что в нашей стране далеко не все споры решаются в судах, поэтому оформление такой расписки лишним не будет.

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Также можно найти в сети образец договора купли-продажи и оформить его самостоятельно. Разумеется, юридическая сила такого документа также очень сомнительна, но это все равно лучше чем ничего.

Надлежащий пользователь

А вот что можно делать онлайн и официально, так это назначать "надлежащего пользователя". Формально, "надлежащий пользователь" – это лицо, которое на законных основаниях пользуется транспортным средством, которое ему не принадлежит. Для назначения "надлежащего пользователя" оба фигуранта сделки должны зарегистрироваться в электронном кабинете водителя и следуя указаниям оформить соответствующий пункт. Подробную инструкцию можно найти по этой ссылке.

Оформление "надлежащего пользователя", по сути, нужно только для того, чтобы штрафы с камер автофиксации не приходили в адрес формального владельца авто.

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По техпаспорту

Схема купли-продажи авто "по техпаспорту" тоже не нова – ею активно пользовались в течение нескольких десятилетий. Формально автомобиль остается в собственности продавца, но по факту им пользуется покупатель. Несмотря на некоторые риски такая схема и сейчас очень распространена и активно используется, особенно в бюджетном сегменте, где стоимость автомобиля невысокая.