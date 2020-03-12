С 1 мая юридические владельцы автомобилей начнут получать "письма счастья".

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский лично проинспектировал систему автофиксации нарушений ПДД.

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На первом этапе система будет работать в Киеве. Сейчас в тестовом режиме работает 20 камер.

Камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима. Напомним, что сейчас в пределах населенного пункта максимальная разрешенная скорость движения составляет 50 км в час.

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