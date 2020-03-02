В Украине внедрение автоматической фиксации нарушений ПДД уже работает в тестовом режиме. Вскоре юридическим владельцам авто будут приходить письма счастья. Чтобы понять к чему это приведет – можно посмотреть на опыт соседних стран.

Для примера, в соседней России действует как коррупционный техосмотр, так и автоматическая фиксация нарушений ПДД. За прошлый год с помощью дорожных камер были оформлены 122,1 млн нарушений. Общая сумма штрафов, оформленных с помощью камер, достигла 1,6 млрд долларов. На каждый автомобиль пришлось, в среднем 2,53 штрафа на год.

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Следует отметить, что автопарк России насчитывает 52 млн автомобилей, в то время как общий автопарк Украины в пять раз меньше – около 9 млн, из которых 6,5 млн легковые авто.

Несмотря на работу камер автофиксации в России, количество ДТП снизилось всего на 2,2%. Общее количество погибших на дорогах России в 2019 году составило 16 981 человек. Для сравнения, в Украине за аналогичный период на дорогах погибли 3 454 человека.

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И еще одно сравнение: в Польше автопарк составляет 22,5 млн автомобилей. В 2017 году там с помощью камер зафиксировали почти миллион нарушений на общую сумму 5,6 млн долларов. В том же году на польских дорогах погибло 2,8 тыс. человек.