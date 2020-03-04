По его словам, до начала работы системы остались считанные дни.

Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере анонсировал начало работы автоматической системы фиксации нарушений ПДД на дорогах. Через несколько дней система начнет работать, но штрафовать водителей не будут еще 45 дней. “Камеры будут работать в режиме информирования и предупреждения”, – пишет Аваков. Наверное, он имел в виду, что “письма счастья” для автовладельцев, которые нарушили ПДД и были зафиксированы камерами, будут приходить без штрафов.

Ви готові? Найближчим часом МВС запускає фотовідеофіксацію порушень ДТП - 45 днів перехідний період, а далі в повному обсязі штрафи та покарання — по всій країні. Це єдиний дієвий спосіб скоротити смертність на дорогах! Coming soon!https://t.co/912sDK53Oc pic.twitter.com/q4f7oRHoHX — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 4, 2020

Читайте также: к чему приведет внедрение автофиксации нарушений ПДД

Кроме того, Арсен Аваков ошибся, написав в Твиттере “Фотофиксацию нарушений ДТП”, – наверное, имел в виду все-таки ПДД. – Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. Потом – полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием числа камер по всей стране”.

По убеждению министра МВД, фотофиксация – единственный действенный способ сократить смертность на дорогах.

Впрочем, юристы отмечают, что действующий сейчас Закон “О фотофиксации” несовершенен, он противоречит Конституции Украины. Поэтому сразу после первых штрафов автовладельцы будут оспаривать их в судах.

Напомним, как оспорить штраф полиции, не выходя из дома.