По его словам, до начала работы системы остались считанные дни.
Министр МВД Арсен Аваков в своем Твиттере анонсировал начало работы автоматической системы фиксации нарушений ПДД на дорогах. Через несколько дней система начнет работать, но штрафовать водителей не будут еще 45 дней. “Камеры будут работать в режиме информирования и предупреждения”, – пишет Аваков. Наверное, он имел в виду, что “письма счастья” для автовладельцев, которые нарушили ПДД и были зафиксированы камерами, будут приходить без штрафов.
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Кроме того, Арсен Аваков ошибся, написав в Твиттере “Фотофиксацию нарушений ДТП”, – наверное, имел в виду все-таки ПДД. – Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. Потом – полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием числа камер по всей стране”.
По убеждению министра МВД, фотофиксация – единственный действенный способ сократить смертность на дорогах.
Впрочем, юристы отмечают, что действующий сейчас Закон “О фотофиксации” несовершенен, он противоречит Конституции Украины. Поэтому сразу после первых штрафов автовладельцы будут оспаривать их в судах.