За його словами, до початку роботи системи залишились лічені дні.
Міністр МВС Арсен Аваков в свому Твітері анонсував початок роботи автоматичної системи фіксації порушень ПДР на дорогах. Через кілька днів система почне працювати, але штрафуватимуть водіїв не будуть ще 45 днів. “Камери працюватимуть в режимі інформування та попередження”, - пише Аваков. Напевне він мав на увазі, що “листи щастя” для автовласніків, які порушили ПДР та були зафіксовані камерами, будуть приходити без штрафів.
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Окрім того, Арсен Аваков помилився, написавши в Твітері “Фотофіксацію порушень ДТП”, – напевне, мав на увазі все-таки ПДР. – Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Потім – повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер по всій країні”.
За переконанням міністра МВС, фотофіксація – єдиний дієвий спосіб скоротити смертність на дорогах.
Втім, юристи відзначають, що діючий нині Закон “Про фотофіксацію” недосконалий, він протирічить Конституції України. Тому одразу після перших штрафів автовласники будуть оскаржувати їх у судах.