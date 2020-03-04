За його словами, до початку роботи системи залишились лічені дні.

Міністр МВС Арсен Аваков в свому Твітері анонсував початок роботи автоматичної системи фіксації порушень ПДР на дорогах. Через кілька днів система почне працювати, але штрафуватимуть водіїв не будуть ще 45 днів. “Камери працюватимуть в режимі інформування та попередження”, - пише Аваков. Напевне він мав на увазі, що “листи щастя” для автовласніків, які порушили ПДР та були зафіксовані камерами, будуть приходити без штрафів.

Ви готові? Найближчим часом МВС запускає фотовідеофіксацію порушень ДТП - 45 днів перехідний період, а далі в повному обсязі штрафи та покарання — по всій країні. Це єдиний дієвий спосіб скоротити смертність на дорогах! Coming soon!https://t.co/912sDK53Oc pic.twitter.com/q4f7oRHoHX — Arsen Avakov (@AvakovArsen) March 4, 2020

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Окрім того, Арсен Аваков помилився, написавши в Твітері “Фотофіксацію порушень ДТП”, – напевне, мав на увазі все-таки ПДР. – Законодавчі та підзаконні акти вже готові. Проводимо останні технічні тести. Потім – повна процедура штрафів і покарань з нарощуванням кількості камер по всій країні”.

За переконанням міністра МВС, фотофіксація – єдиний дієвий спосіб скоротити смертність на дорогах.

Втім, юристи відзначають, що діючий нині Закон “Про фотофіксацію” недосконалий, він протирічить Конституції України. Тому одразу після перших штрафів автовласники будуть оскаржувати їх у судах.

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