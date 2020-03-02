В Україні впровадження автоматичної фіксації порушень ПДР вже працює в тестовому режимі. Невдовзі юридичним власникам авто будуть приходити "листи щастя". Щоб зрозуміти, до чого це призведе – можна подивитись на досвід сусідніх країн.

Для прикладу, у сусідній Росії діє як техогляд, так і автоматична фіксація порушень ПДР. За минулий рік за допомогою дорожніх камер було оформлено 122,1 млн порушень. Загальна сума штрафів, що були оформлені за допомогою камер, сягнула 1,6 млрд доларів. Таким чином, на кожен автомобіль припало, в середньому 2,53 штрафи на на рік!

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Слід зазначити, що автопарк Росії налічує 52 млн автівок, у той час як загальний автопарк України у п’ять разів менший – близько 9 млн, з яких 6,5 млн легкові авто.

Незважаючи на роботу камер автофіксації в Росії, кількість ДТП знизилась усього на 2,2%. Загальна кількість загиблих на дорогах Росії в 2019 році сягнула 16 981 чоловік. Для порівняння: в Україні за аналогічний період на дорогах загинуло 3 454 людини.

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І ще одне порівняння: в Польщі автопарк складає 22,5 млн автомобілів. За 2017 рік там за допомогою камер зафіксували майже мільйон порушень на загальну суму 5,6 млн доларів. В тому ж році на польських дорогах загинуло 2,8 тис. людей.