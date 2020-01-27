"Листи щастя" будуть приходити українським власникам автомобілів найближчим часом, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.



За словами Владислава Криклія вже зараз готово до роботи 30 комплексів автоматичної фіксації порушень ПДД. Працює в тестовому режимі і обчислювальний центр, у якому власне і формуються “Листи щастя”.

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Як повідомив міністр інфраструктури в 2020 році кількість камер автоматичної фіксації сягне 250 штук. “Ми прагнемо нульової смертності на українських дорогах”, заявив Владислав Криклій під час форуму “Дороги.ua 2020”.

Нагадаємо, що за законом винним у порушенні яке зафіксовано камерами автофіксації автоматично визнається власник транспортного засобу, а не його водій. Виключення можливе лише у випадку, коли водій, за згодою власника, зареєструвався у якості “належного користувача” транспортного засобу.

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