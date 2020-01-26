Штрафувати за порушення ПДР, які зафіксовані в автоматичному режимі, будуть не водіїв-порушників, а юридичних власників авто. Але щоб листи надходили за призначенням, водіям треба зареєструватися.

Головний Сервісний центр МВС України презентував нову послугу – реєстрація “Належного користувача” транспортного засобу. Це можна зробити "онлайн" через кабінет користувача, або звернувшись до будь-якого сервісного центру МВС.

Порядок реєстрації "належних користувачів" регламентується постановою кабміну № 1197 від 14 листопада 2018 р.

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Втім, водію ніяких очевидних переваг, окрім отримання "листів щастя", реєстрація у якості "належного користувача" не дає. Отже, навряд чи знайдеться багато бажаючих добровільно реєструватись "належним користувачем", адже автомобілем можна керувати просто маючи при собі "техпаспорт" (свідоцтво про реєстрацію), а штрафи з камер власник може скасовувати на цілком законних підставах.

Власнику автомобіля така реєстрація може бути вигідною, проте наші реалії вносять свої корективи. Тисячі, або навіть сотні тисяч авто за роки незалежності були продані “за дорученням” або “по техпаспорту”. І зараз знайти людину, яка їздить на такому авто, для власника є справжньою проблемою. Самостійно знайти автомобіль майже неможливо, заявити про викрадення - погана ідея, оскільки це те саме, що неправомірно звинувачувати в кримінальному правопорушенні людину, яка його не здійснювала.

Один з варіантів дії для власника у такій ситуації – автоматизувати, або власноруч виконувати подачу документів в суд. На щастя, їх можна подавати в електронній формі. Також існує система “Електронний суд”, що дозволяє це робити відносно легко та прямо онлайн. А коли кількість рішень судів буде достатньою – можна звернутись до Конституційного Суду, який повинен скасувати неконституційну норму закону.

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Довідка Авто24

Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів" 2262-VIII за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі, передбачена відповідальність саме юридичного власника автомобіля.

Навіть якщо у особи, що є власником авто, немає посвідчення водія і вона ніколи не сідала за кермо – її усе одно визнають винною в правопорушенні, автоматично. Якщо власник авто юридична особа – оштрафують директора організації.

Звісно, такі штрафи можна легко скасувати в суді і після запуску камер автоматичної фіксації порушень ПДР така практика буде застосовуватись. Але це вимагатиме від власників авто певних зусиль.

Крім того існує величезна ймовірність, що таку норму закону (коли штраф виписується без доведення провини власника) скасують. Рішення Конституційного Суду з аналогічного питання вже було прийнято дев’ять років назад.

В Документі v023p710-10 від 22.12.2010 сказано про невідповідність подібних норми Конституції України. "Конституційний Суд України дійшов висновку про невідповідність вимогам частини другої статті 8, статті 22, частин першої, другої статті 24, частини другої статті 61, статей 62, 64 Конституції України", сказано в рішенні, що було прийнято стосовно аналогічного закону про "листи щастя".

Нагадаємо, хто буде оплачувати штрафи, зафіксовані камерами фотофіксації та як їх уникнути