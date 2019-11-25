Поліція хоче закупити 2000 систем, а експерти пророкують масові оскарження через законність покарання.

В Україні почали вводити автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху (ПДР). Перші системи встановлять в Києві, до кінця 2019 року відеокамери будуть працювати в тестовому режимі, “порушників” будуть лише попереджати "листами щастя" (так водії іронічно називають прийшли поштою повідомлення про штрафи), а з 1 січня 2020 роки збираються штрафувати.

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Як це працює

Нагадаємо, раніше в Нацполіціі заявляли, що автоматична фіксація порушень ПДР може бути введена вже на початку 2019 року. На поки не складається. За інформацією прес-служби KyivSmartCity, закуплено 20 систем вартістю по 1 млн грн за одиницю, з них п'ять змонтовано, а одна навіть сертифікована, інші знаходяться в роботі. Як роз'яснив гендиректор КП "Інформатика" Микола Пихтін, кожна система складається з радара-детектора, відеокамери, здатної розпізнавати номер автомобіля і електронного блоку обробки даних.

Якщо водій автомобіля перевищує швидкість, проїжджає на заборонний сигнал світлофора, їде по смузі громадського транспорту, паркується там, де заборонено, це фіксує детектор, камера робить знімок, інформація обробляється і надходить на сервер патрульної поліції. Далі по базі зареєстрованих в Україні автомобілів автоматично визначається власник (не водій-порушник), його адреса проживання і формується квитанція. Поліцейським залишається її роздрукувати, вкласти в конверт, написати адресу і відправити "лист щастя" для оплати штрафу, або оскарження в суді.

Де хочуть поставити камери

Як повідомило джерело в головному управлінні Нацполіціі Києва, орієнтовно нові системи автофіксації порушень з розпізнаванням номерів можуть бути встановлені на таких вулицях столиці:

Столичне шосе (перед поворотом на вул. Заболотного);

Європейська площа (кілька камер, що забезпечують круговий огляд);

Кут Хрещатика та Прорізної (в сторону Хрещатика);

Бульвар Дружби Народів (з'їзд з моста Патона);

Перетин Нижнього Валу, Глибочицької та Вознесенського узвозу (дві камери);

Перетин Нижнього Валу та Ярославського провулка;

Львівська площа, перетин вул. Січових стрільців, Б.-Житомирської, Стрітенської, Бульварно-Кудрявській (кілька камер);

Перетин вул. Січових стрільців та Вознесенського узвозу (навпроти Будинку художника);

Перетин вул. Січових стрільців та Глибочицької (біля кінотеатру "Київська Русь");

Перетин вул. Січових стрільців та Глібова (біля кінотеатру "Київська Русь".

Місця установки інших камер поки не визначені, можуть бути зміни і в згаданому переліку.

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Після налагодження системи, отримання сертифікатів, складання звітів про її придатність, інформацію передадуть в Кабмін для ухвалення постанови про запуск системи в роботу. Тільки після цього "листи щастя" стануть "законними". Всього в Нацполіціі оцінюють потребу в системах автофіксації порушень в 2000 шт. тільки для установки їх в найбільш аварійно-небезпечних місцях на дорогах України. Тобто лише на першому етапі систем знадобиться в 100 разів більше, ніж закупили.

Що говорить закон

В Україні ще в 2015 році ввели зміни до Кодексу про адміністративні порушення, що передбачають накладення штрафів в автоматичному режимі за порушення ПДР. Також змінили підзаконні акти, що визначають порядок сертифікації автоматичних систем фіксації порушень ПДР. При цьому кожен водій отримає 150 балів на рік, які поступово будуть зніматися автоматично після фіксації відеокамерою порушень ПДР.

Так, перевищення швидкості більш ніж на 20 км / год "коштує" 20 балів. Проїзд на жовтий або червоне світло, парковка на зупинці громадського транспорту, розмова по мобільному телефону в русі без пристрою "Hands free" - по 30 балів, парковка на смузі громадського транспорту, перетин ж / д переїзду на червоне світло, перевищення швидкості більш ніж на 50 км / год - за 50 балів. Коли бали закінчаться, водієві доведеться платити штраф.

Експерти: тільки сертифікація відніме до року

Фахівці з питань організації дорожнього руху підтримують введення автофіксації, але кажуть, що часу для цього буде потрібно набагато більше, ніж час, що залишився до кінця цього року.

За словами експерта з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху Володимира Караваєва, крім сертифікації самих систем, потрібно буде отримати і сертифікат про те, що інформація в них захищена від несанкціонованого доступу.

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"До цього питання навіть не наблизилися, можливо, впораються до січня, але 2021 року, - сказав нам Караваєв. - Потрібно вирішити і ряд дрібних технічних проблем: наприклад, хто буде підводити кабелі для електроживлення систем, хто оплатить електроенергію, послуги" Укрпошти" з пересилання листів, краще замовних з повідомленням про вручення, нарешті, скільки потрібно буде співробітників поліції, які будуть оформляти ці листи ".

А якщо за кермом був не власник автомобіля?

Ще один важливий момент - юридична чистота штрафів за порушення ПДР. Караваєв звернув увагу, що закон покладає відповідальність на власника транспортного засобу незалежно від того, хто був за кермом у момент порушення. Тому що у нас камери фотографуватимуть тільки номер машини, а не обличчя водія (такі камери стоять дешевше. - Авт.).

Як пояснив Караваєв, коли закон приймали, то посилалися на рішення Європейського суду з прав людини про те, що власник автомобіля, який передав його іншій людині, несе відповідальність за можливі наслідки своїх дій.

"Але в згаданому рішенні Євросуду розглядався позов громадянина Нідерландів, і там є посилання про те, що воно ґрунтується на законодавстві Нідерландів, де передбачена солідарна відповідальність, - уточнив Караваєв. - У Польщі власник автомобіля-порушника, якщо він не був за кермом, зобов'язаний повідомити про це, вказавши, хто, як не він, керував транспортом. Якщо власник цього не зробив, його штрафують, але не за порушення правил дорожнього руху, а за "недонесення". В нашому законодавство такі норми відсутні. Тому, коли автофіксація порушень почне "працювати", очікую лавину позовів від порушників, і ці позови будуть задоволені судами ".

У цьому впевнений і адвокат Вадим Володарський, який спеціалізується на захисті прав водіїв. Володарський послався на два діючих рішення Конституційного суду України: від 22 грудня 2010 року і від 26 травня 2015 року.

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"У 2010 році КСУ вирішив, що для притягнення до відповідальності, в тому числі адміністративної, вчинення конкретного протиправного діяння необхідно прив'язати до конкретної особи, - нагадав Володарський. - У 2015 році КСУ вказав, що складання постанови про штраф безпосередньо на дорозі, коли водій не має часу для звернення за правовою допомогою - це порушення його прав. При автофіксації немає ні протоколів, ні інших документів, де водій може висловити свою думку про те, що він, припустимо, не згоден з порушенням ".

Схема ухилення

"За замовчанням", штрафи отримуватимуть власники авто, а не водії, які скоїли правопорушення. Саме така норма міститься у законі №2262-VIII,

Адміністративну відповідальність за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, несе відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, а в разі, якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу, – належний користувач транспортного засобу.

Отже, якщо власник продав свій автомобіль без зняття з обліку (по довіреності або "по техпаспорту"), йому слід негайно винести такі дані до Єдиного державного реєстру транспортних засобів, для цього він як власник і майбутній належний користувач повинні спільно подати відповідні документи до сервісного центу МВС.

Кабмін вже затвердив порядок внесення таких відомостей постановою № 1197 від 14 листопада 2018 р.

Важливим пунктом цього документу є норма, що дозволяє закріплювати за одним транспортним засобом лише одного належного користувача. Тут виникають деякі запитання, адже, наприклад, автобуси, що виконують міжнародні рейси, за правилами перевезень повинні мати двох водіїв на один рейс. Водії маршруток майже завжди працюють позмінно, а легковим автомобілем може користуватись декілька водіїв по черзі.

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Але є у постанові № 1197 і величезна прогалина, що дозволяє побудувати схему з уникнення сплати штрафів зафіксованих в автоматичному режимі. Справа в тім, що за одним відповідальним користувачем може бути зареєстрована нескінченна кількість транспортних засобів. Жодних обмежень з цього приводу ані в Постанові, ані в Законі не міститься. Отже на одну особу, яка має водійське посвідчення і не має зареєстрованого майна та офіційного постійного доходу, можна "повісити" будь-яку кількість транспортних засобів. Усі штрафи проходитимуть йому, а стягнути їх за допомого виконавчої служби буде майже неможливо, якщо майна (та офіційного доходу) за цією особою не зареєстровано.

Крім того, якщо автомобіль зареєстровано за особою, яка взагалі не має водійського посвідчення (законом це не заборонено) – оскарження отриманих "листів щастя" буде дуже простим.

Ефективність може виявитися низькою

Як бачимо, незважаючи на оптимізм прихильників автофіксації порушень ПДР, питань як і раніше більше, ніж відповідей, хоча минуло чотири роки з моменту прийняття відповідного закону. Більш того, експерти сумніваються, що автофіксація виявиться ефективною для профілактики порушень. Адже водії швидко запам'ятають, де розташовані камери і будуть дотримуватися в цих місцях ПДР, а там, де камер немає, "надолужать згаяне". Тобто мільярди гривень виявляться витраченими даремно.

Тому набагато більше користі для безпеки руху можуть принести мобільні поліцейські патрулі, оснащені приладами "Трукам", які вже відповідають законодавству і застосовуються з жовтня 2018 року.

Як повідомив заступник голови патрульної поліції України Олексій Білошицький, "Трукамов" з 20 листопада стало більше. Їх тепер 115 (було менше 100), а порушників виявляють вже на 186 ділянках доріг (було 129), перш за все фіксують перевищення швидкості. За даними Нацполіціі, за 12 місяців за допомогою "Трукамов" покарали 350 тис. Водіїв. Нагадаємо, мінімальний штраф - 255 грн, тобто держбюджет поповнився на суму майже 90 млн грн.

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