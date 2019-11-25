Полиция хочет закупить 2 тысячи систем, а эксперты предсказывают массовые обжалования из-за законности наказания.

В Украине начали вводить автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения (ПДД). Первые системы установят в Киеве, до конца 2019 года видеокамеры будут работать в тестовом режиме, "нарушителей" будут только предупреждать "письмами счастья" (так водители иронично называют приходящие по почте уведомления о штрафах), а с 1 января 2020 года собираются штрафовать.

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Как это работает

Напомним, ранее в Нацполиции заявляли, что автоматическая фиксация нарушений ПДД может быть введена уже в начале 2019 года. На пока не складывается. По информации пресс-службы KyivSmartCity, закуплено 20 систем стоимостью по 1 млн грн за единицу, из них пять смонтировано, а одна даже сертифицирована, остальные находятся в работе. Как разъяснил гендиректор КП "Информатика" Николай Пыхтин, каждая система состоит из радара-детектора, видеокамеры, способной распознавать номер автомобиля и электронного блока обработки данных.

Если водитель автомобиля превышает скорость, проезжает на запрещающий сигнал светофора, едет по полосе общественного транспорта, паркуется там, где запрещено, это фиксирует детектор, камера делает снимок, информация обрабатывается и поступает на сервер патрульной полиции. Далее по базе зарегистрированных в Украине автомобилей автоматически определяется владелец (не водитель-нарушитель), его адрес проживания и формируется квитанция. Полицейским остается ее распечатать, вложить в конверт, написать адрес и отправить "письмо счастья" для оплаты штрафа, или обжалования в суде.

Где хотят поставить камеры

Как сообщил источник в главном управлении Нацполиции Киева, ориентировочно новые системы автофиксации нарушений с распознаванием номеров могут быть установлены на таких улицах столицы:

Столичное шоссе (перед поворотом на ул. Заболотного)

Европейская площадь (несколько камер, обеспечивающих круговой обзор)

Угол Крещатика и Прорезной (в сторону Крещатика)

Бульвар Дружбы Народов (съезд с моста Патона)

Пересечение Нижнего Вала, Глыбочицкой и Вознесенского спуска (две камеры)

Пересечение Нижнего Вала и Ярославского переулка;

Львовская площадь, пересечение ул. Сечевых стрельцов, Б.-Житомирской, Сретенской, Бульварно-Кудрявской (несколько камер)

Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Вознесенского спуска (напротив Дома художника)

Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глыбочицкой (возле кинотеатра "Киевская Русь")

Пересечение ул. Сечевых стрельцов и Глебова (возле кинотеатра "Киевская Русь".



Места установки других камер пока не определены, могут быть изменения и в упомянутом перечне.

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После отладки системы, получения сертификатов, составление отчетов о ее пригодности, информацию передадут в Кабмин для принятия постановления о запуске системы в работу. Только после этого "письма счастья" станут "законными". В целом в Нацполиции оценивают потребность в системах автофиксации нарушений в 2 тысячи шт. только для установки их в наиболее аварийно-опасных местах на дорогах Украины. То есть только на первом этапе систем понадобится в 100 раз больше, чем закупили.

Что говорит закон

В Украине еще в 2015 году ввели изменения в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие наложение штрафов в автоматическом режиме за нарушение ПДД. Также изменили подзаконные акты, определяющие порядок сертификации автоматических систем фиксации нарушений ПДД. При этом каждый водитель получит 150 баллов в год, которые постепенно будут сниматься автоматически после фиксации видеокамерой нарушений ПДД.

Так, превышение скорости более чем на 20 км/ч "стоит" 20 баллов. Проезд на желтый или красный свет, парковка на остановке общественного транспорта, разговор по мобильному телефону в движении без устройства "Hands free" – по 30 баллов, парковка на полосе общественного транспорта, пересечение ж/д переезда на красный свет, превышение скорости более чем на 50 км/ч – за 50 баллов. Когда баллы закончатся, водителю придется платить штраф.

Эксперты: только сертификация отнимет до года

Специалисты по вопросам организации дорожного движения поддерживают введение автофиксации, но говорят, что времени для этого потребуется гораздо больше, чем время, оставшееся до конца этого года.

По словам эксперта по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения Владимира Караваева, кроме сертификации самих систем, нужно будет получить и сертификат о том, что информация в них защищена от несанкционированного доступа.

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"К этому вопросу даже не приблизились, возможно, справятся с января, но 2021 года, – сказал нам Караваев. – Нужно решить и ряд мелких технических проблем: например, кто будет подводить кабели для электропитания систем, кто оплатит электроэнергию, услуги "Укрпочты" по пересылке писем, лучше заказных, с уведомлением о вручении, наконец, сколько нужно будет сотрудников полиции, которые будут оформлять эти письма".

А если за рулем был не владелец автомобиля?

Еще один важный момент – юридическая чистота штрафов за нарушение ПДД. Караваев обратил внимание, что закон возлагает ответственность на владельца транспортного средства независимо от того, кто был за рулем в момент нарушения. Потому что у нас камеры фотографировать только номер машины, а не лицо водителя (такие камеры стоят дешевле. – Авт.).

Как объяснил Караваев, когда закон принимали, то ссылались на решение Европейского суда по правам человека о том, что владелец автомобиля, который передал его другому человеку, несет ответственность за возможные последствия своих действий.

"Но в упомянутом решении Евросуда рассматривался иск гражданина Нидерландов, и там есть ссылка о том, что оно основывается на законодательстве Нидерландов, где предусмотрена солидарная ответственность, – уточнил Караваев. – В Польше владелец автомобиля-нарушителя, если он не был за рулем, обязан сообщить об этом, указав, кто, если не он, управлял транспортом. Если владелец этого не сделал, его штрафуют, но не за нарушение правил дорожного движения, а за "недонесение". В нашем законодательство такие нормы отсутствуют. Поэтому, когда автофиксация нарушений начнет "работать", ожидаю лавину исков от нарушителей, и эти иски будут удовлетворены судами".

В этом уверен и адвокат Вадим Володарский, специализирующийся на защите прав водителей. Володарский сослался на два действующих решения Конституционного суда Украины от 22 декабря 2010 года и от 26 мая 2015 года.

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"В 2010 году КСУ решил, что для привлечения к ответственности, в том числе административной, совершение конкретного противоправного деяния необходимо привязать к конкретному лицу, – напомнил Володарский. – В 2015 году КСУ указал, что составление постановления о штрафе непосредственно на дороге, когда водитель не имеет времени для обращения за правовой помощью – это нарушение его прав. При автофиксации нет ни протоколов, ни других документов, где водитель может высказать свое мнение о том, что он, допустим, не согласен с нарушением".

Схема уклонения

"По умолчанию", штрафы будут получать владельцы автомобилей, а не водители, совершившие правонарушения. Именно такая норма содержится в законе №2262-VIII,

Административную ответственность за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, несет ответственное лицо – физическое лицо или руководитель юридического лица, за которым зарегистрировано транспортное средство, а в случае, если в Единый государственный реестр транспортных средств внесены сведения о надлежащем пользователе соответствующего транспортного средства, – надлежащий пользователь транспортного средства.

Итак, если владелец продал свой автомобиль без снятия с учета (по доверенности или "по техпаспорту"), ему следует немедленно вынести такие данные в Единый государственный реестр транспортных средств, для этого он как владелец и будущий надлежащий пользователь должны совместно подать соответствующие документы в сервисный цента МВД.

Кабмин уже утвердил порядок внесения таких сведений постановлением № 1197 от 14 ноября 2018

Важным пунктом этого документа является норма, позволяющая закреплять за одним транспортным средством только одного надлежащего пользователя. Здесь возникают некоторые вопросы, ведь, например, автобусы, выполняющие международные рейсы, по правилам перевозок должны иметь двух водителей на один рейс. Водители маршруток почти всегда работают посменно, а легковым автомобилем может пользоваться несколько водителей по очереди.

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Но есть в постановлении № 1197 и огромная пропасть, которая позволяет построить схему с избежанием уплаты штрафов зафиксированных в автоматическом режиме. Дело в том, что за одним ответственным пользователем может быть зарегистрировано бесконечное количество транспортных средств. Никаких ограничений по этому поводу ни в Постановлении, ни в Законе не содержится. Так что на одного человека, который имеет водительское удостоверение и не имеет зарегистрированного имущества и официального постоянного дохода, можно "повесить" любое количество транспортных средств. Все штрафы будут проходить ему, а взыскать их с помощью исполнительной службы будет почти невозможно, если имущество (и официальный доход) за этим лицом не зарегистрировано.

Кроме того, если автомобиль зарегистрирован за лицом, которое вообще не имеет водительского удостоверения (законом это не запрещено) – обжалование полученных "писем счастья" будет очень простым.

Эффективность может оказаться низкой

Как видим, несмотря на оптимизм сторонников автофиксации нарушений ПДД, по-прежнему больше, чем ответов, хотя прошло четыре года с момента принятия соответствующего закона. Более того, эксперты сомневаются, что автофиксация окажется эффективной для профилактики нарушений. Ведь водители быстро запомнят, где расположены камеры и будут придерживаться в этих местах ПДД, а там, где камер нет "наверстают упущенное". То есть миллиарды гривен окажутся потраченными впустую.

Поэтому гораздо больше пользы для безопасности движения могут принести мобильные полицейские патрули, оснащенные приборами "Трукам", которые уже соответствуют законодательству и применяются с октября 2018 года.

Как сообщил заместитель главы патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, "Трукамов" с 20 ноября стало больше. Их теперь 115 (было менее 100), а нарушителей выявляют уже на 186 участках дорог (было 129), прежде всего фиксируют превышение скорости. По данным Нацполиции, за 12 месяцев с помощью "Трукамов" наказали 350 тыс. водителей. Напомним, минимальный штраф – 255 грн, то есть госбюджет пополнился на сумму почти 90 млн грн.

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