Советник мэра Киева Максим Бахматов считает, что въезд в центр города на автомобиле должен быть платным и доступным только для богатых.

"По поводу въезда в центр надо придумать модель. Я считаю, что ездить в центр на машине должно быть платно, дорого и больно. Если ты богат и тебе очень надо – въезжай. Если тебе не очень надо, оставь машину и езжай на метро, ​​иди пешком – у нас не такой большой центр", – отметил он.

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Бахматов добавил, что конкретики пока нет.

"Но я понимаю, что это стратегия над которой надо работать. Видел кейс в Латвии. Проездной на въезд в центр – 3 тысячи евро в год. Класс! 100 тысяч грн заплати – проезжай в центр. Не хочешь платить – ходи пешком. Далее, по условной Троещине едем бесплатно, в центр – нет", – сказал советник мэра Киева.

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