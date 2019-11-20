Радник мера Києва Максим Бахматов вважає, що в'їзд в центр міста на автомобілі повинен бути платним і доступним лише для багатих.

"З приводу в'їзду в центр треба придумати модель. Я вважаю, що їздити в центр на машині повинно бути платно, дорого і боляче. Якщо ти багатий і тобі дуже треба - в'їжджай. Якщо тобі не дуже треба, залиш машину і їдь на метро, йди пішки - у нас не такий великий центр", - зазначив він.

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Бахматов додав, що конкретики поки немає.

"Але я розумію, що це стратегія над якою треба працювати. Бачив кейс в Латвії. Проїзний на в'їзд в центр - 3000 євро в рік. Клас! 100 000 грн заплати - проїдь в центр. Не хочеш платити - ходи пішки. Далі, по умовній Троєщині їдемо безкоштовно, в центр - ні", - сказав радник мера Києва.

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