Киевский городской совет проголосовал за выделение 83,4 млрд грн на развитие транспортной инфраструктуры в течение 5 последующих лет. От собственных автомобилей киевлянам предлагают отказаться вообще.

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты утвердили Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2019-2023 годы.

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Программа направлена ​​на развитие устойчивой городской мобильности, в частности, на приоритет для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта во время планирования и строительства транспортной инфраструктуры.

"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть – 76,1 млрд – будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание традиционно будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и повышать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", – отметил исполняющий обязанности директора Департамента транспортной инфраструктур Иван Шпилевой.

Кроме указанного, программа предусматривает закупку более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года.

Напомним: Советник Кличко заявил, что ездить в центр Киева на авто должно быть платно, дорого и больно