Украинский авторынок ожидает новая концепция: акциз на новые и подержанные автомобили, скорее всего отменят, а техосмотр, отмененный восемь лет назад – вернут.

Когда будет "изменена растаможка", подорожают или подешевеют машины, чего требуют активисты и как все это может повлиять на рынок? Попробуем разобраться с этими вопросами.

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Все чаще раздаются вопросы, можно сплотить к одной категории: "Что делать, если на рынке что-то изменится?". Одни готовятся к быстренькой продаже автомобиля, до того как акциз будет отменен, чтобы выиграть на изменении правил. Другие спрашивают, стоит ли еще месяц-другой походить пешком, чтобы впоследствии купить автомобиль дешевле, когда ставки налогов будут пересмотрены. Систематизировав все, обычно довольно типичные вопросы, мы опишем все, что нам сейчас известно об изменениях, которые могут произойти на украинском авторынке.

Прежде всего подтвердим, что правила растаможивания автотранспорта должны быть изменены, и, скорее всего, состояться это должно до конца текущего года. По крайней мере, такие заявления неоднократно звучали от представителей новоизбранной власти, в частности пока готовился законопроект №1030, который стал законом, и каким введен еще один "переходный период" для растаможивания "евроблях".

Что официально известно на данный момент

В парламенте зарегистрированы три законопроекта, касающиеся условий импорта автомобилей в Украину. Первый имеет номер 2078, и в нем предложено отменить требование соответствия эконормам "Евро" для всех видов транспортных средств с пробегом. Для новых предусмотрена отсрочка введения "Евро-6" на 5 лет. Это решение в первую очередь может открыть рынок для иностранных автобусов и грузовых ТС, "разморозить" сегмент ретро-авто.

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Следующая инициатива – альтернатива только что описанного документа с номером 2078-1. Он касается норм "Евро", однако исключительно для новых автомобилей, которым предложена и без того предусмотренная в основном проекте отсрочка введения "Евро-6". Пересмотреть требования экостандартов "Евро", но только для новых авто.

Еще одна "автомобильная" идея от нардепов о налогообложении импорта, как и два предыдущих документы, ожидает своего рассмотрения в профильных комитетах законопроект №2132. Его суть совершенно проста: отменить акциз, как таковой, целиком, на все виды транспорта, как нового так и подержанного. Вместе с тем отменить уплату этого сбора при переоборудовании автомобилей из грузовых в пассажирские.

Что говорят чиновники

В Мининфраструктуры состоялось совещание, на котором присутствовали нардепы, глава таможенной службы, министр инфраструктуры, представители ГФС и общественных организаций. Решение, которое бы в виде законопроекта можно было бы передать в Раду пока сгенерировано не было. Озвучивались лишь предварительные планы по упрощению механизмов оценки транспорта, вроде установления определенной ставки в валюте за каждый сантиметр кубический рабочего объема, или растаможка всех автомобилей, которые имеют возраст более 15 лет по единому тарифу в 500 долларов. Вполне вероятно что какая-то из этих идей ляжет в основу будущих законопроектов.

Коррупционный техосмотр вернут

Замена "одноразовой" сертификации на регулярный ОТК (обязательный технический контроль), о котором говорится в пояснительной записке к одному из упомянутых здесь проектов – наиболее реальный сценарий.

Предложение ввести ОТК для всех видов транспорта неоднократно звучало из уст чиновников. Аргументируют свою позицию они довольно просто – чтобы старые машины не создавали опасность для экологии и дорожного движения (хотя официальная статистика Нацполиции говорит, что из-за технических неисправностей возникает меньше 1% всех ДТП). Прикрываются также Соглашением об ассоциации с ЕС – будто бы, Украина должна внедрить обязательный техосмотр для вступления в ЕС (в самом тексте соглашения таких требований нет, и дата вступления не определена).

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Реальная же причина значительно проще – сертификация (которая по сути и является проверкой технического состояния автомобиля) сейчас стоит около 3500 гривен. Обязательный техосмотр, который сейчас проходят коммерческие автомобили обходится их владельцам, как минимум в 1500 гривен за каждую машину (официальная часть, без учета взяток). Но сертификация проводится один раз, перед регистрацией автомобилей в сервисных центрах. А ОТК надо будет проходить регулярно (скорее всего, каждый год). При зарегистрированных шести миллионах легковушек в Украине выходит, что введение техосмотра вытянет из карманов автомобилистов, по меньшей мере, девять миллиардов гривен. Ежегодно. Почему бы не ввести?

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Продвигать и ускорять такие изменения будут активисты "АвтоЕвроСилы". 2 октября они собираются на митинг где будут требовать доступного растаможивания в обмен на обязательный регулярный (и конечно, коррумпированный) техосмотр для всех автомобилистов Украины.