Український авторинок чекає нова концепція: акциз на нові та вживані авто, скоріш за все скасують, а техогляд, відмінений вісім років назад – повернуть.

Коли буде "змінено розмитнення", подорожчають чи подешевшають машини, чого вимагають активісти і як все це може вплинути на ринок? Спробуємо розібратись з цими питаннями.

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Все частіше лунають запитання, які можна згуртувати до однієї категорії: "Що робити, якщо на ринку щось зміниться?". Одні готуються до швиденького продажу авто, до того, як акциз буде скасовано, аби виграти на зміні правил. Інші запитують, чи варто ще місяць-другий походити пішки, щоб згодом купити автомобіль дешевше, коли ставки податків будуть переглянуті. Систематизувавши усі, зазвичай доволі типові питання, ми опишемо все, що нам зараз відомо про зміни, які можуть відбутись на українському авторинку.

Насамперед підтвердимо, що правила розмитнення автотранспорту мають бути змінені, і, скоріш за все, відбутись це повинно до кінця поточного року. Принаймні, такі заяви неодноразово звучали від представників новообраної влади. Зокрема, поки готувався законопроект №1030, котрий став законом, і яким введено ще один "перехідний період" для розмитнення "євроблях".

Що офіційно відомо зараз

У парламенті зареєстровано три законопроекти, які стосуються умов імпорту автомобілів в Україну. Перший має номер 2078, і у ньому запропоновано скасувати вимогу відповідності еконормам "Євро" для усіх видів транспортних засобів з пробігом. Для нових передбачено відстрочку введення "Євро-6" на 5 років. Це рішення насамперед може відкрити ринок для іноземних автобусів та вантажних ТЗ, "розморозити" сегмент ретро-авто.

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Наступна ініціатива – альтернативний до щойно описаного документа з номером 2078-1. Він теж стосується норм "Євро", однак виключно для нових автомобілів, яким запропоновано і без того передбачену в основному проекті відстрочку введення "Євро-6". Переглянути вимоги екостандартів "Євро", але тільки для нових авто.

Ще одна "автомобільна" ідея від нардепів щодо оподаткування імпорту, як і два попередніх документи, очікує свого розгляду у профільних комітетах законопроект №2132. Його суть геть проста: скасувати акциз як такий цілком, на всі види транспорту, як нового так і вживаного. Разом із тим скасувати сплату цього збору при переобладнанні авто з вантажних у пасажирські.

Що кажуть чиновники

У Мінінфраструктури відбулась нарада, на якій були присутні нардепи, голова митної служби, міністр інфраструктури, представники ДФС та громадських організацій. Рішення, яке б у вигляді законопроекту можна було б передати у Раду, поки згенеровано не було. Озвучувались лиш попередні плани щодо спрощення механізмів оцінки транспорту, на кшталт встановлення певної ставки у валюті за кожний сантиметр кубічний робочого об’єму, або розмитнення усіх авто, що мають вік понад 15 років за єдиним тарифом у 500 доларів. Цілком вірогідно, що якась з цих ідей ляже в основу майбутніх законопроектів.

Корупційний техогляд повернуть

Заміна "одноразової" сертифікації на регулярний ОТК (обов’язковий технічний контроль), про який йдеться у пояснювальній записці до одного зі згаданих тут проектів – найбільш реальний сценарій.

Пропозиція запровадити ОТК для всіх видів транспорту неодноразово звучала з вуст чиновників. Аргументують свою позицію вони доволі просто – щоб старі машини не створювали небезпеку для екології та дорожнього руху (хоча офіційна статистика нацполіції каже, що через технічні несправності виникає менше 1% усіх ДТП). Прикриваються також Угодою про асоціацію з ЄС – начебто, Україна повинна впровадити обов’язковий техогляд для вступу в ЄС (в самому тексті угоди таких вимог немає, і дата вступу не визначена).

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Реальна ж причина значно простіша – сертифікація (яка по суті і є перевіркою технічного стану авто) зараз коштує близько 3 500 гривень. Обов’язковий техогляд, який зараз проходять комерційні авто обходиться їхнім власникам, як мінімум у 1 500 гривень за кожну машину (офіційна частина, без врахування хабарів). Але сертифікація проводиться один раз, перед реєстрацією авто в сервісних центрах. А ОТК треба буде проходити регулярно (швидше за все, кожен рік). При зареєстрованих шести мільйонах легковиків в Україні виходить, що запровадження техогляду витягне з кишень автомобілістів, що найменше, дев’ять мільярдів гривень. Щорічно. Чому б не запровадити?

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Просувати і прискорювати такі зміни будуть активісти "АвтоЄвроСили". 2 жовтня вони збираються на мітинг, де будуть вимагати доступного розмитнення в обмін обов’язковий регулярний (і звісно, корумпований) техогляд для усіх автомобілістів України.