Розробка дівчини допоможе вберегти дітей та тварин від задухи в машині.

Вперше в Україні школярка отримала державний грант в пів мільйона гривень на власний винахід. Учениця Малої академії наук Анастасія Кононенко стала наймолодшою переможницею конкурсу підтримки винаходів від ДІФКУ.

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Розробка школярки – спеціальний пристрій, що автоматично вмикає клімат-контроль всередині зачиненого автомобіля. Він покликаний вберегти дітей та тварин від задухи в закритій машині.

Прилад, створений Анастасією, базується на датчиках температури, руху, звуку та мікроконтролері. Коли датчик температури спрацьовує, то подає сигнал до мікроконтролера, що автоматично заводить двигун та вмикає клімат-контроль в салоні автівки. Винахідниця мріє, щоб її розробкою користувались не просто бажаючі, а й безпосередньо встановлювали в авто ще на заводі. Втім, деякі автовиробники вже застосовують подібну функцію в своїх серійних машинах – у Tesla є режим Dog Mode, окремі моделі Nissan здатні нагадувати про наявність живих істот на задньому сидінні, а у Hyundai така функція є у кросовері Santa Fe.

За даними неурядової організації Forget Me Not, у США за період з 1998 по 2012 рік в розпечених автівках загинуло 532 дитини. Величезна кількість подібних смертельних випадків фіксується у спекотних країнах – Італії, Іспанії, Ізраїлі. В сонячну погоду температура в машині зростає зі швидкістю більше 1 градусу за хвилину.



Отриманий грант Анастасія може витратити на розробку бізнес-моделі, підготовку презентаційних матеріалів, лабораторне тестування винаходу, підготовку патенту та залучення до 2 млн. грн. від Оператора Фонду підтримки винаходів, пропорційно внесеним коштам іншими учасниками нової юридичної особи.

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