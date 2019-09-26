Разработка девушки поможет уберечь детей и животных от удушья в машине.

Впервые в Украине школьница получила государственный грант в полмиллиона гривен на собственное изобретение. Ученица Малой академии наук Анастасия Кононенко стала самой молодой победительницей конкурса поддержки изобретений от ГИФКУ.

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Разработка школьницы – специальное устройство, автоматически включающее климат-контроль внутри закрытого автомобиля. Он призван обезопасить детей и животных от удушья в закрытой машине.

Прибор, созданный Анастасией, базируется на датчиках температуры, движения, звука и микроконтроллере. Когда датчик температуры срабатывает, то подает сигнал к микроконтроллеру, что автоматически заводит двигатель и включает климат-контроль в салоне автомобиля. Изобретательница мечтает, чтобы ее разработкой пользовались не просто желающие, но и непосредственно устанавливали в авто еще на заводе. Впрочем, некоторые автопроизводители уже применяют подобную функцию в своих серийных машинах – у Tesla есть режим Dog Mode, отдельные модели Nissan способны напоминать о наличии живых существ на заднем сидении, а у Hyundai такая функция есть в кроссовере Santa Fe.

По данным неправительственной организации Forget Me Not, в США за период с 1998 по 2012 год в раскаленных машинах погибло 532 ребенка. Огромное количество подобных смертельных случаев фиксируется в жарких странах – Италии, Испании, Израиле. В солнечную погоду температура в машине растет со скоростью более 1 градуса за минуту.

Полученный грант Анастасия может потратить на разработку бизнес-модели, подготовку презентационных материалов, лабораторное тестирование изобретения, подготовке патента и привлечение до 2 млн. грн. от Оператора Фонда поддержки изобретений, пропорционально внесенным средствам другими участниками нового юридического лица.

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