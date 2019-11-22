Київська міська рада проголосувала за виділення 83,4 млрд грн на розвиток транспортної інфраструктури протягом 5 наступних років. Від власних автівок киянам пропонують відмовитись взагалі.

На пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили Міську цільову програму розвитку транспортної інфраструктури міста Києва на 2019-2023 роки.

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Програма спрямована на розвиток сталої міської мобільності, зокрема, на пріоритет для пішоходів, велосипедистів і громадського транспорту під час планування та будівництва транспортної інфраструктури.

"Загальний бюджет програми, розрахованої на п’ять років, становить 83,4 млрд грн. Більшу частину – 76,1 млрд – фінансуватиме місто, решту суми плануємо отримати з держбюджету, а також від інвесторів і кредиторів. Значну увагу традиційно буде приділено капітальному ремонту столичних автошляхів. Також будемо встановлювати квоти на паркомісця у центрі та підвищуватимемо комфорт громадського транспорту. Це мотивуватиме киян відмовлятися від власних автівок", – зазначив виконувач обов’язків директора Департаменту транспортної інфраструктури Іван Шпильовий.

Окрім зазначеного, програма передбачає закупівлю понад 400 одиниць трамваїв, тролейбусів та електробусів до 2023 року.

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