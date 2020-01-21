З 20 Січня 2020 року в "електронному кабінеті водія" з’явилася нова безкоштовна "послуга" під назвою "керування належним користувачем". Для чого вона потрібна, і чи потрібна взагалі? Спробуємо розібратись.

Справа в тому, що штрафувати за порушення ПДР, які зафіксовані в автоматичному режимі (за допомогою камер фотофіксації), будуть не водіїв-порушників, а юридичних власників авто. Саме така норма прописана в чинному законодавстві (Закон № 2262-VIII).

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За для того, аби каральні органи і юридичні власники авто не витрачали час на оскарження в суді величезної кількості "Листів щастя" які будуть приходити людям, що нічого не порушували, була розроблена схема з "належними користувачами".

Суть схеми полягає у добровільній реєстрації водія (“належного користувача”) який користується автомобілем і при цьому не є його юридичним власником. Зафіксовані камерами порушення ПДР в такому разі будуть автоматично відправлятись на його адресу у вигляді "Листів щастя".

Така схема знімає відповідальність з власника, та самому "належному користувачу" не дає ніяких переваг. Адже законно керувати автомобілем можна просто маючи з собою "техпаспорт". У той же час власник завжди може оскаржити "Лист щастя", якщо на момент порушення за кермом перебував не власник автомобіля.

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Сам процес реєстрації "належного користувача" доволі простий і регулюється постановою Кабміну 1197-2018-п. Призначити “належного користувача” відносно просто. Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua та на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі "Електронні послуги".

Замовником послуги може бути особа, яка хоче стати “належним користувачем”. Для цього необхідно:

1. Авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП, раніше ЕЦП), BankID або MobileID.

2. Обрати з переліку послугу "Керування належним користувачем".

3. Ввести VIN-код автомобіля, для якого особа хоче стати належним користувачем. Система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, не про його власника.

4. Обрати зі списку підставу для належного користування.

5. Ввести e-mail і телефон власника авто.

6. Перевірити свої дані та за необхідності прикріпити скан-копії довіреності чи договору, що є підставою для належного користування.

7. Підписати створену заявку за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Після чого власник отримує листа з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури власник авто має перейти за посиланням і дати згоду на це призначення. Повний цикл надання “послуги” онлайн забирає один робочий день.

Цікаво, що на один транспортний засіб може бути призначено не більше одного належного користувача. Видалення призначеного належного користувача можливе власником ТЗ – за поданою заявою або автоматично, у разі закінчення терміну, на який був призначений належний користувач.

Також важливим моментом є відсутність обмежень кількості транспортних засобів, що до яких особа може бути "належним користувачем". Фактично це означає, що на одну людину можна "повісити" нескінчену кількість авто, і усі "Листи щастя" приходитимуть на адресу цієї особи.

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