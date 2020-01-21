С 20 января 2020 года в "электронном кабинете водителя" появилась новая бесплатная "услуга" под названием "управление должным пользователем". Для чего она нужна, и нужна ли вообще? Попробуем разобраться.

Дело в том, что штрафовать за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме (с помощью камер фотофиксации), будут не водителей-нарушителей, а юридических владельцев авто. Именно такая норма прописана в действующем законодательстве (Закон № 2262-VIII).

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Для того, чтобы карательные органы и юридические владельцы авто не тратили время на обжалование в суде огромного количества "Писем счастья" которые будут приходить людям, которые ничего не нарушали, была разработана схема с "надлежащими пользователями".

Суть схемы заключается в добровольной регистрации водителя (“правильного пользователя”) который пользуется автомобилем и при этом не является его юридическим собственником. Зафиксированные камерами нарушения ПДД в таком случае будут автоматически отправляться на его адрес в виде "Писем счастья".

Такая схема снимает ответственность с владельца, и самому "должному пользователю" не дает никаких преимуществ. Ведь законно управлять автомобилем можно просто имея с собой "техпаспорт". В то же время владелец всегда может оспорить "письмо счастья", если на момент нарушения за рулем находился не владелец автомобиля.

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Сам процесс регистрации "надлежащего пользователя" довольно прост и регулируется постановлением Кабмина 1197-2018-п. Назначить "должного пользователя" относительно просто. Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".

Заказчиком услуги может быть лицо, которое хочет стать “должным пользователем”. Для этого необходимо:

1. Авторизоваться в Электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее ЭЦП), BankID или MobileID.

2. Выбрать из перечня услугу "Управление должным пользователем".

3. Ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать должным пользователем. Система выдаст деперсонифицированную информацию об автомобиле, не о его владельце.

4. Выбрать из списка основание для должного пользования.

5. Ввести e-mail и телефон владельца авто.

6. Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, что является основанием для надлежащего пользования.

7. Подписать созданную заявку за помощью квалифицированного электронной подписи.

После чего владелец получает письмо с ссылкой на онлайн-заявление. Для успешного завершения процедуры владелец авто должен перейти по ссылке и дать согласие на это назначение. Полный цикл предоставления “услуги” онлайн забирает один рабочий день.

Интересно, что на одино транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Удаление назначенного должного пользователя возможно владельцем ТС – по поданному заявлению или автоматически, в случае окончания срока, на который был назначен должный пользователь.

Также важным моментом является отсутствие ограничений количества транспортных средств, к которым лицо может быть "должным пользователем". Фактически это означает, что на одного человека можно "повесить" бесконечное количество авто, и все "Письма счастья" будут приходить на адрес этого лица.

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