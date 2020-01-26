Штрафовать за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, будут не водителей-нарушителей, а юридических владельцев авто. Но чтобы письма приходиликуда надо, водителям предлагают зарегистрироваться.

Для тех, кто добровольно хочет оплачивать штрафы за "письма счастья", предусмотрена возможность собственноручно зарегистрироваться в качестве "надлежащего пользователя" транспортного средства. В теории это можно сделать "онлайн", или обратившись в любой сервисный центр МВД.

Прядок регистрации "надлежащих пользователей" регламентируется постановлением Кабмина № 1197 от 14 ноября 2018 г.

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Водителю никаких очевидных преимуществ, помимо получения "Писем счастья", регистрация в качестве "надлежащего пользователя" не дает. Так что вряд ли найдется много желающих добровольно регистрироваться "надлежащим пользователем", ведь автомобилем можно управлять просто имея при себе "техпаспорт", а штрафы с камер владелец может отменять на вполне законных основаниях.

Владельцу такая регистрация может быть выгодной, однако наши реалии вносят свои коррективы. Тысячи, а то и сотни тысяч авто за годы независимости были проданы "по поручению" или "по техпаспорту". И сейчас найти человека, который ездит на таком авто, для владельца является настоящей проблемой. Самостоятельно найти автомобиль почти невозможно, "подать в угон" – плохая идея, поскольку неправомерно обвинять в уголовном правонарушении человека, который его не осуществлял.

Один из вариантов действий для владельца в такой ситуации – автоматизировать или собственноручно выполнять подачу документов в суд. К счастью их можно подавать в электронной форме. Также существует система "Электронный суд", что позволяет это делать относительно легко и просто онлайн. А когда количество решений судов будет достаточным – можно обратиться в Конституционный Суд, который должен отменить неконституционное положение.

Справка Авто24

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы парковки транспортных средств" 2262-VIII за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматическом режиме, предусмотрена ответственность именно юридического владельца автомобиля.

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Даже если у лица, являющегося владельцем авто, нет водительского удостоверения и он никогда не садился за руль – его все равно признают виновным в правонарушении, автоматически. Если владелец авто юридическое лицо – оштрафуют директора организации.

Конечно, такие штрафы можно легко отменить в суде и после запуска камер автоматической фиксации нарушений ПДД такая практика будет применяться. Но это потребует от владельцев авто определенных усилий.

Кроме того существует огромная вероятность, что такую норму закона (когда штраф выписывается без доказательства вины владельца) отменят. Решение Конституционного Суда по аналогичному вопросу уже было принято девять лет назад.

В документе v023p710-10 от 22.12.2010 сказано о несоответствии подобных норм Конституции Украины. "Конституционный Суд Украины пришел к выводу о несоответствии требованиям части второй статьи 8, статьи 22, частей первой, второй статьи 24, части второй статьи 61, статей 62, 64 Конституции Украины", говорится в решении, которое было принято относительно аналогичного закона о "Письмах счастья".

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