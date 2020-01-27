"Письма счастья" будут приходить украинским владельцам автомобилей в ближайшее время, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По словам Владислава Криклия уже сейчас готово к работе 30 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Работает в тестовом режиме и вычислительный центр, в котором собственно и формируются “Письма счастья”.

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Как сообщил министр инфраструктуры, в 2020 году количество камер автоматической фиксации достигнет 250 штук. “Мы стремимся к нулевой смертности на украинских дорогах”, заявил Владислав Криклий во время форума “Дороги.ua 2020”.

Напомним, что по закону виновным в нарушении которое зафиксировано камерами автофиксации, автоматически признается владелец транспортного средства, а не его водитель. Исключение возможно только в случае, когда водитель, с согласия владельца, зарегистрировался в качестве "надлежащего пользователя" транспортного средства.

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