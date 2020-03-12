З 1 травня юридичні власники автомобілів почнуть отримувати "листи щастя".

Сьогодні президент України Володимир Зеленський особисто проінспектував систему автофіксації порушень ПДР.

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На першому етапі система працюватиме в Києві. Наразі, у тестовому режимі працює 20 камер.

Камери будуть фіксувати порушення швидкісного режиму. Нагадаємо, що зараз в межах населеного пункту максимальна дозволена швидкість руху складає 50 км на годину.

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