Система автофіксації порушень ПДР вже працює в тестовому режимі. Зовсім скоро юридичні власники авто почнуть отримувати "листи щастя".

Нині українські водії, зокрема в Києві та Одеській області, більш зосереджені та уважні на дорозі, адже встановлено понад 50 камер фотовідеофіксації порушень ПДР. Тільки у Києві вже встановлено 20 одиниць!

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Система діє ще неповноцінно, бо перших місяць-два камери працюватимуть у тестовому режимі. Буде своєрідне інформування водіїв про скоєні порушення.

Також водіям в онлайн-режимі вже доступна інформація про порушення ПДР, фото/відео докази, та інформація про штрафні санкції.

Перевірити наявність штрафів можна через web-сервіс: https://bdr.mvs.gov.ua/

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що після адаптаційного періоду власникам транспортних засобів будуть надходити “листи щастя” і вони будуть змушені відповідати за порушення, які були скоєні на їх авто.

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