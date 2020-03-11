Система автофиксации нарушений ПДД уже работает в тестовом режиме. Совсем скоро юридические владельцы авто начнут получать "письма счастья".

Сейчас украинские водители, в частности в Киеве и Одесской области, более сосредоточены и внимательны на дороге, ведь установлено более 50 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Только в Киеве уже установлено 20 единиц!

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Система действует еще неполноценно, потому что первые месяц-два камеры будут работать в тестовом режиме. Будет своеобразное информирование водителей о совершенных нарушениях.

Также водителям в онлайн-режиме доступна информация о нарушении ПДД, фото/видео доказательства и информация о штрафных санкциях.

Проверить наличие штрафов можно через web-сервис: https://bdr.mvs.gov.ua/

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отметил, что после адаптационного периода владельцам транспортных средств будут поступать “письма счастья” и они будут вынуждены отвечать за нарушения, которые были совершены на их авто.

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