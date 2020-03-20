Сервисные центры МВД расширяют список услуг, которые могут предоставляться дистанционно. Стала доступна услуга первой регистрации авто. Смена собственника в режиме онлайн пока невозможна.

В условиях карантина, сервисные центры МВД расширяют список административных услуг, которые могут предоставляться дистанционно. Речь идет только о первой регистрации авто. Перерегистрация при смене собственника или регистрация переоборудования (при установке ГБО) в онлайн режиме невозможны.

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Отныне, начиная с 21 марта 2020 года, очередные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для осуществления первой государственной регистрации новых легковых транспортных средств.

Для получения этой услуги собственник или уполномоченное им лицо может направить к очередному сервисному центру МВД следующий пакет документов:

заявление владельца, и согласие на обработку персональных данных;

копию паспорта (с указанием места регистрации);

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства;

документ, где указана стоимость транспортного средства;

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

После проверки сканкопий документов работник назначает дату и время для получения оригиналов документов, внесения заявителем обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации и номерных знаков в этом сервисном центре МВД.

Напоминаем, что сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового транспортного средства составляет:

если стоимость транспортного средства не превышает или равна 346 830 грн – 3%;

если стоимость транспортного средства более чем 346 830 грн или равна 609 580 грн – 4%;

если стоимость транспортного средства более чем 609 580 грн – 5%.

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