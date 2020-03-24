Активность рынка автомобилей — в норме. Люди ищут и покупают авто онлайн.

Сегодня важна каждая правдивая новость, именно поэтому публикуем статистику активности на автомобильном рынке Украины. Как изменилась активность покупателей авто в Украине за неделю 12-18 марта?

Читайте также: Новые авто уже можно регистрировать онлайн

На сайтах по купле-продаже авто на 4,13% увеличились просмотры подержанных авто, а количество проданных автомобилей выросло на 10,6%. Положительную динамику показывает также рынок новых авто, количество просмотров увеличилось почти на 8%, а звонков в автосалоны от покупателей стало больше на 54,4%.

Оставаясь дома, покупатели продолжают выбирать и покупать авто. Вероятно, это связано, в том числе, с обесцениванием украинской национальной валюты.

Читайте также: Как покупать и продавать автомобили во время карантина