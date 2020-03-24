Информация официальная, однако причины отсрочки не называются.

Новое поколение Toyota Land Cruiser японский автопроизводитель планировал представить этим летом, однако решил сместить релиз на 2021 год.

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Нынешнее поколение Land Cruiser выпускается уже 13 лет. Клиенты, как и дилеры марки уже заждались преемника, однако по информации BestCarWeb, ждать придется еще достаточно долго. Чем вызвано изменение сроков точно неизвестно. Среди возможных причин называют коронавирус, который уже успел испортить множество планов, а также вызванный им же глобальный экономический кризис.

Фото: неофициальные изображения нового поколения Toyota Land Cruiser / CarSalesBase

Информация о Toyota Land Cruiser с индексом 300 появилась еще прошлым летом. По информации японских СМИ, новый LC лишится моторов V8, поменяв их на более экологичные шестицилиндровые агрегаты. Также ожидается, что в одной из модификаций модели будет доступна гибридная силовая установка на базе 3,5-литрового бензинового двигателя. Официально в компании о новой линейке агрегатов информацию не подтверждают.

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