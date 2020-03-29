Зараз стало модним відроджувати легендарні бренди з минулого. Так сталося і з автомобільною маркою Hispano Suiza, яка випустила останній автомобіль у 1949 році. Тепер вона презентує нову модель Carmen Boulogne, яка наслідує купе Dubonnet Xenia 1938 року.

У нового електрокара карбоновий кузов і пара потужних електродвигунів на задній осі потужністю у 1114 сил.

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При цьому купе важить 1630 кілограмів і на розгін до першої сотні електромобілю потрібно усього 2,5 секунди, а максимальний темп при цьому становить аж 290 кілометрів на годину. Запас ходу в такого купе 400 кілометрів.

Dubonnet Xenia 1938 року і Carmen Boulogne

Щоби стати власником одного з 19 купе, які випустять, треба бути заможним поціновувачем авто, бо за Carmen Boulogne доведеться віддати близько 1 мільйона 650 тисяч євро.

Також у випуску

Tesla стала першою компанією у світі, яка випустила 1 мільйон електромобілів. З конвеєра заводу Tesla у Фрімонті зійшов ювілейний автомобіль марки, яким став кросовер Model Y червоного кольору.

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