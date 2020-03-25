Ральф Жилль приєднався до обговорення досить дивної теми: захисних накладок на кузовах спорткарів Dodge, котрі дуже дратують власників. Фактично, він критикує власного роботодавця.

Ще з 2018 року нижню частину переднього бампера Dodge Challenger та Charger на заводах почали захищати жовтими пластиковими накладками, котрі повинні були демонтувати у дилерських центрах. Часто цю операцію дилери ігнорували і власники отримували машини з цими деталями.

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Багато власників навіть вирішили, що це функціональні елементи кузову і користувались машинами, не знімаючи їх. Пізніше, користувачі все ж з’ясували, що й до чого, але тема “жовтих накладок” обговорюється й досі.

Фото: горезвісні захисні накладки на бампери / Autoblog

Ральф Жилль – дизайнер автомобілів Dodge, раніше вже заявляв, що його дуже засмутила несподівана “опція” на бамперах Challenger та Charger, а тепер навіть вирішив покепкувати з цього приводу, оприлюднивши у своєму Instagram ескіз спорткара з жовтими деталями обабіч переднього бампера.



“Хоча ми ніколи не будемо демонструвати наші майбутні моделі у соціальних мережах, я вирішив зробити виняток і показати “експериментальний дизайн” автомобіля Dodge, котрий я отримав від одного з наших дизайнерів. Він вирішив зробити жовті деталі сплітера переднього бампера – стандартним елементом, чим змусив нашу команду довго сміятись”, – написав Жилль.

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