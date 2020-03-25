Ральф Жилль присоединился к обсуждению довольно странной темы: защитных накладок на кузовах спорткаров Dodge, которые очень раздражают владельцев. Фактически, он критикует собственного работодателя.

Еще с 2018 года нижнюю часть переднего бампера Dodge Challenger и Charger на заводах начали защищать желтыми пластиковыми накладками, которые должны были демонтировать в дилерских центрах. Часто эту операцию дилеры игнорировали и владельцы получали машины с этими деталями.

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Многие владельцы даже решили, что это функциональные элементы кузова и пользовались машинами, не снимая их. Позже, пользователи все же выяснили, что к чему, но тема “желтых накладок” обсуждается до сих пор.

Фото: пресловутые защитные накладки на бамперы / Autoblog

Ральф Жилль – дизайнер автомобилей Dodge, ранее уже заявлял, что его очень огорчила неожиданная “опция” на бамперах Challenger и Charger, а теперь даже решил пошутить по этому поводу, опубликовав в своем Instagram эскиз спорткара с желтыми деталями по бокам переднего бампера.

“Хотя мы никогда не будем демонстрировать наши будущие модели в социальных сетях, я решил сделать исключение и показать “экспериментальный дизайн” автомобиля Dodge, который я получил от одного из наших дизайнеров. Он решил сделать желтые детали сплиттера переднего бампера стандартным элементом, чем заставил нашу команду долго смеяться”, – написал Жилль.

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