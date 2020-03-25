В "волонтеров" был очень нетипичный транспорт.

Роскошный лимузин Maybach 62 и не менее роскошный внедорожник Mercedes-Benz GLS 63 AMG отнюдь не ассоциируются с доброжелательными владельцами, готовыми бесплатно делать людям добро. Но одесситы разорвали этот шаблон.

Читайте также: Павильоны Нью-Йоркского автосалона превратили в госпиталь для больных коронавирусом

Невероятно, но факт: двое сознательных состоятельных граждан решили помочь жителям Одессы в эти нелегкие времена. Ведь эпидемия коронавируса сделала защитные маски дорогим и дефицитным товаром. После такого, даже украинские продавцы меда из Tesla и картофеля из Rolls-Royce уже не так удивляют.

Благотворители оставили за собой инкогнито, номерные знаки автомобилей были закрыты, а на лицах у них были маски, поэтому поблагодарить их можно только заочно.

Фото: одесситы на люксовых авто бесплатно раздают защитные маски / ТопЖир / Александр Рашков / Aleks Tvakku

Смотрите также: Путешествуйте, оставаясь дома: виртуальный тур 15 автомобильным музеям мира