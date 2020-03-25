В помещениях Javits Center находится около двух тысяч пациентов.

Конгресс-центр Джейкоба К. Джавица в эти дни должен был принимать ежегодный автосалон в Нью-Йорке, однако взамен власти города превратили помещение в импровизированную больницу, поскольку пациенты с коронавирусом грозят переполнить все больничные заведения Нью-Йорка.

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо посетил объект площадью в 170 тысяч квадратных метров и сделал публичное объявление о том, что в Джавиц Центре разместится госпиталь. Вместо громких презентаций и стендов с машинами в шоу-центре разместятся четыре отделения больницы на 250 коек. Каждое отделение будет занимать обособленную площадь и будет укомплектовано федеральными медицинскими специалистами. Кроме того, инженерный корпус армии работает над оборудованием еще одного отделения в пределах заведения, чтобы добавить еще 1000 коек.

Нью-Йорк является одним из наиболее пострадавших штатов, вследствие вспышки COVID-19. Кроме Центра Джавица, штат стремится создать временные больницы в конференц-центре округа Вестчестер и в двух университетских городках на Лонг-Айленде.

Ожидается, что импровизированная больница Джавиц Центра начнет принимать пациентов в начале апреля – примерно в то же время, когда должен был начать работу автосалон. Сама же автомобильная выставка NYIAS 2020 была перенесена на конец августа.

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