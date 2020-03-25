У приміщеннях Javits Center наразі знаходиться близько двох тисяч пацієнтів.

Конгрес-центр Джейкоба К. Джавіца у ці дні повинен був приймати щорічний автосалон в Нью-Йорку, однак натомість влада міста перетворила приміщення на імпровізовану лікарню, оскільки пацієнти з коронавірусом загрожують переповнити усі лікарняні заклади Нью-Йорка.

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Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо відвідав об'єкт площею у 170 тисяч квадратних метрів і зробив публічне оголошення про те, що в Джавіц Центрі розміститься шпиталь. Замість гучних презентацій та стендів з машинами у шоу-центрі розмістяться чотири відділеня лікарні на 250 ліжок. Кожне відділення займатиме відокремлену площу і буде укомплектоване федеральними медичними фахівцями. Крім того, інженерний корпус армії працює над обладнанням ще одного відділення в межах закладу, щоб додати ще 1000 ліжок.

Нью-Йорк є одним з із найбільш постраждалих штатів, унаслідок спалаху COVID-19. Окрім Центру Джавіца, штат прагне створити тимчасові лікарні в конференц-центрі округу Вестчестер та в двох університетських містечках на Лонг-Айленді.

Очікується, що імпровізована лікарня Джавіц Центру почне приймати пацієнтів на початку квітня – приблизно у той же час, коли мав розпочати роботу автосалон. Сама ж автомобільна виставка NYIAS 2020 була перенесена на кінець серпня.

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