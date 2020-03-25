У "волонтерів" був дуже нетиповий транспорт.

Розкішний лімузин Maybach 62 та не менш розкішний позашляховик Mercedes-Benz GLS 63 AMG аж ніяк не асоціюються з доброзичливими власниками, готовими безкоштовно робити людям добро. Та одесити розірвали цей шаблон.

Читайте також: Павільйони Нью-Йоркського автосалону перетворили на госпіталь для хворих з коронавірусом

Неймовірно, але факт: двоє свідомих заможних громадян вирішили допомогти жителям Одеси у ці нелегкі часи. Адже епідемія коронавірусу зробила захисні маски дорогим і дефіцитним товаром. Після такого навіть українські продавці меду з Tesla та картоплі з Rolls-Royce вже не так дивують.

Благодійники залишили за собою інкогніто, номерні знаки автомобілів були закриті, а самі вони мали на обличчі маски, тож подякувати їм можна лише заочно.

Фото: одесити на люксових авто безкоштовно роздають захисні маски / ТопЖир / Олександр Рашків / Aleks Tvakku

Дивіться також: Подорожуйте, залишаючись вдома: віртуальний тур 15 автомобільними музеями світу