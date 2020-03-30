На жаль, батарейний паркетник доступний тільки в Китаї.

Китайський підрозділ компанії Toyota вивів на ринок КНР електричну версію компактного паркетника C-HR, котрий випускається на спільному підприємстві GAC-Toyota. Технічно новинка ідентична батарейному Lexus UX 300e.

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Відмінності між електричною версією та банзиновими і гібридними паркетниками – мінімальні. C-HR Electric має відповідні шильдики на кузові, як і скорочене позначення EV, глуху панель на місці радіаторної решітки та задній бампер без патрубків вихлопної системи. Звісно, кросовенру виділили особливі колісні диски, а світлодіодну оптику включили в базову комплектацію. Всередині батарейну версію видають оригінальний селектор вибору режимів руху і цифрова приладова панель.

Під підлогою C-HR Electric встановлена ​​акумуляторна батарея ємністю 54,3 кіловат-години, спереду розміщений 204-сильний електромотор. Запас ходу електричного C-HR не називається, однак орієнтуватись можна на показники Lexus UX 300e з аналогічною начинкою, запас ходу в якого заявлений на рівні 400 кілометрів за циклом NEDC.

Фото: Toyota C-HR Electric / Autohome.com.cn

Новинка залишиться продуктом виключно для китайського ринку, адже для інших країн японська марка приготувала окрему стратегію електрифікації з власними моделями.

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