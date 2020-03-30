К сожалению, батарейный паркетник доступен только в Китае.

Китайское подразделение компании Toyota вывело на рынок КНР электрическую версию компактного паркетника C-HR, который выпускается на совместном предприятии GAC-Toyota. Технически новинка идентична батарейному Lexus UX 300e.

Смотрите также: Марка Genesis официально представила флагманский седан третьего поколения G80

Различия между электрической версией и банзиновыми и гибридными паркетниками – минимальны. C-HR Electric имеет соответствующие шильдики на кузове, как и сокращенное обозначение EV, глухую панель на месте радиаторной решетки и задний бампер без патрубков выхлопной системы. Конечно, кроссоверу выделили особые колесные диски, а светодиодную оптику включили в базовую комплектацию. Внутри батарейную версию выдают оригинальный селектор выбора режимов движения и цифровая приборная панель.

Под полом C-HR Electric установлена аккумуляторная батарея емкостью 54,3 киловатт-часа, спереди размещен 204-сильный электромотор. Запас хода электрического C-HR не называется, однако можно ориентироваться на показатели Lexus UX 300e с аналогичной начинкой, запас хода у которого заявлен на уровне 400 километров по циклу NEDC.

Фото: Toyota C-HR Electric / Autohome.com.cn

Новинка залишиться продуктом виключно для китайського ринку, адже для інших країн японська марка приготувала окрему стратегію електрифікації з власними моделями.

Также интересно: Премьера нового поколения Toyota Land Cruiser отложена на год