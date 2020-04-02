Изображение из бразильского патентного ведомства демонстрируют внешность следующего Nissan Rogue, известного у нас как X-Trail.

Минэкономики Бразилии обнародовало на своем сайте патентные изображения будущего кроссовера Nissan X-Trail/Rogue. Кроссовер сохранил узнаваемые формы актуальной модели, но стал несколько агрессивным на вид.

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Судя по изображениям, обновление дизайна для "Икс-Трейл" выполнено в стиле последнего Juke: узкие фары спереди и сзади, компактная V-образная решетка радиатора и "ломаные" линии. Внутри изменения X-Trail также ограничились незначительными коррективами, а главная роль в обновлении отведена мультимедийной системе с вертикальным монитором.

Фото: патентные изображения Nissan Rogue / X-Trail 2020 / CNET Roadshow

Мультимедийная система считается слабым местом актуальной модели X-Trail – у нее устарела графика и слабый процессор. Новый комплекс получит улучшенный восьмидюймовый дисплей, современную навигацию, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, а также камеры кругового обзора с качественной картинкой. Кроме того, в обновленном кроссовере обещана фирменная система полуавтономного движения ProPilot Assist.

Список силовых агрегатов для X-Trail 2020 пока не подтвержден производителем. Однако по предварительным данным, в США Rogue получит двухлитровый мотор VC-Turbo с отдачей в 272 л.с., как у Infiniti QX50. И сохранит в гамме 2,5-литровый атмосферник (172 л.с.). В Европе модель будет предлагаться с моторами 1.3 DIG-T (160 л.с.) и 1.7 dCi (150 л.с.).



Фото: Nissan X-Trail 2019 / Nissan

Премьера новинки была запланирована на первую половину этого года, однако из-за коронавируса много планов изменилось. Скорее всего, японская марка проведет онлайн-презентацию нового X-Trail.

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