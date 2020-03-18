Українських автосалонів новинка повинна дістатись восени цього року.

Сьоме покоління Hyundai Elantra відзначилось істотним оновленням у всьому та появою двох небувалих версій: гібридної і спортивної.

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Компанія Hyundai провела презентацію нвоого покоління Elantra на спеціальному заході в Lot Studios у Західному Голлівуді. Через спалах коронавируса дебют відбувся онлайн, однак виробник розкрив усі секрети. Принаймі, для ринку США, хоча цілком ймовірно, що глобальна модель буде точнісінько такою ж.

Elantra змінила не лише платформу, а й форми кузову. Тепер цю модель Hyundai називає не інакше, як “чотиридверне купе”. А нове прочитання фірмового дизайну Sensous Sportiness з гострими кутами в кожній деталі створює справді приголомшливий образ.

У сьомому поколінні Elantra стала довшою, ширшою і нижчою – відповідно, плюс 56 та 25 мм і мінус 20 мм. При цьому колісна база збільшилась на два сантиметри і тепер дорівнює 2720 мм. Hyundai запевняє, що пасажири автомобілія зможуть буквально відчути додатковий простір в салоні. Цікаво, що крісла Elantra тепер мають нижчі точки кріплення, зміщуючи загальний центр мас ближче до асфальту.

Hyundai Elantra 2021 / Hyundai

Загалом внутрішній простір Elantra тепер зовсім не нагадує про попередника – в інтер’єрі, особливо довкола водія, змінилось усе. В базовій комплектації (для США) нова Elantra матиме 8-дюймовий дисплей мультимедійної системи, однак з можливістю підключати смартфони через Apple CarPlay та Android Auto. Опційно буде доступна пара 10,25-дюймових сенсорних моніторів – для мультимедійного центру та панелі приладів. Передбачені також голосове управління і акустика Bose.

Крім того, в базове оснащення Elantra включено фірмовий комплекс систем безпеки SmartSense і “цифровий ключ”, – спеціальний додаток для смартфона, який дозволяє відкривати машину, запускати мотор тощо.

Базовим мотором для Hyundai Elantra сьомого покоління залишається дволітровий атмосферник на 150 сил. А компанію йому складе гібридна система на базі 1,6-літрового мотора. ДВЗ та 32-кіловатний електродвигун разом продукують 140 к.с. потужності і 264 Нм крутного моменту. Живлення для електромотора забезпечує батарея на 1,32 кВт*год. Виробник заявляє, що середня витрата пального для гібридної Elantra становить 4,7 л на 100 км пробігу.



Південнокорейська марка такожє анонсувала спортивну модифікацію Elantra N-Line, однак її характеристики поки не розкрила. Як і вартість новинки. Відомо лише, що виробництво Elantra сьомого покоління стартує на початку осені, а у дилерів машини повинні з’явитись у четвертому кварталі року.

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