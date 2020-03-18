В украинские автосалоны новинка должна попасть осенью этого года.

Седьмое поколение Hyundai Elantra отметилось существенным обновлением во всем и появлением двух небывалых версий: гибридной и спортивной.

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Компания Hyundai провела презентацию нового поколения Elantra на специальном мероприятии в Lot Studios в Западном Голливуде. Из-за вспышки коронавируса дебют состоялся онлайн, однако производитель раскрыл все секреты. По крайней мере, для рынка США, хотя вполне вероятно, что глобальная модель будет точно такой же.

Elantra сменила не только платформу, но и форму кузова. Теперь эту модель Hyundai называет не иначе, как “четырехдверное купе”. А новое прочтение фирменного дизайна Sensous Sportiness с острыми углами в каждой детали создает действительно потрясающий образ.

В седьмом поколении Elantra стала длиннее, шире и ниже – соответственно, плюс 56 и 25 мм и минус 20 мм. При этом колесная база увеличилась на два сантиметра и теперь равна 2720 мм. Hyundai уверяет, что пассажиры автомобилия смогут буквально почувствовать дополнительное пространство в салоне. Интересно, что кресла Elantra теперь имеют более низкие точки крепления, смещая общий центр масс ближе к асфальту.

Hyundai Elantra 2021 / Hyundai

В целом внутреннее пространство Elantra теперь совсем не напоминает о предшественнике – в интерьере, особенно вокруг водителя, изменилось все. В базовой комплектации (для США) новая Elantra будет иметь 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы, однако с возможностью подключать смартфоны через Apple CarPlay и Android Auto. Опционально будет доступна пара 10,25-дюймовых сенсорных мониторов – для мультимедийного центра и панели приборов. Предусмотрены также голосовое управление и акустика Bose.

Кроме того, в базовое оснащение Elantra включены фирменный комплекс систем безопасности SmartSense и “цифровой ключ” – специальное приложение для смартфона, которое позволяет открывать машину, запускать мотор и тому подобное.

Базовым мотором для Hyundai Elantra седьмого поколения остается двухлитровый атмосферник на 150 сил. А компанию ему составит гибридная система на базе 1,6-литрового мотора. ДВС и 32-киловаттный электродвигатель вместе продуцируют 140 л. с. мощности и 264 Нм крутящего момента. Питание для электромотора обеспечивает батарея на 1,32 кВт*час. Производитель заявляет, что средний расход топлива для гибридной Elantra составляет 4,7 л на 100 км пробега.



Южнокорейская марка также анонсировала спортивную модификацию Elantra N-Line, однако ее характеристики пока не раскрыла. Как и стоимость новинки. Известно только, что производство Elantra седьмого поколения стартует в начале осени, а у дилеров машины должны появиться в четвертом квартале года.

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