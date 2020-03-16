Hyundai Motor предоставила свои тренинг-центры в Южной Корее для госпитализации больных коронавирусом

Несмотря на то, что число новых зараженных коронавирусом COVID-19 в Южной Корее постепенно снижается (по состоянию на 15 марта 2020 года выявлено 8 162 подтвержденных случая заражения), медики испытывают дефицит свободных помещений для госпитализации больных. В связи с этим руководство компании Hyundai Motor решило предоставить в распоряжение Министерства здравоохранения Южной Кореи помещения двух тренинговых центров.

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С сегодняшнего дня медики северной провинции Кьонсан могут воспользоваться помещениями двух тренинговых центров Hyundai Motor для размещения больных, которые заразились COVID-19. Эта провинция названа одной из наиболее эпидемиологически опасных зон в стране – в ней, а также в городе Тэгу зафиксировали 90% случаев заболевания коронавирусом.

"Нам важна каждая человеческая жизнь. Мы понимаем, что сейчас необходима любая помощь в борьбе с вирусом COVID-19. Поэтому приняли решение передать два тренинговых центра в распоряжение Министерства здравоохранения Южной Кореи. Надеемся, что пандемия короновируса скоро сойдет на нет, а мы поможем людям вернуться к их повседневному образу жизни", – заявили в компании.

Решением президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина провинция Кьонсан объявлена особой зоной, в которой на период пандемии упрощаются процедуры выделения финансовых средств на борьбу с последствиями коронавируса: жителям провинции снижают налоги, освобождают от уплаты кредитов и выделяют деньги на медицинские нужды.

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