Hyundai Motor надала свої тренінг-центри в Південній Кореї для госпіталізації хворих на коронавірус

Незважаючи на те, що число нових заражених коронавірусом COVID-19 в Південній Кореї поступово знижується (за станом на 15 березня 2020 року виявлено 8 162 підтверджених випадків зараження), медики відчувають дефіцит вільних приміщень для госпіталізації хворих. У зв'язку з цим керівництво компанії Hyundai Motor вирішило надати в розпорядження Міністерства охорони здоров'я Південної Кореї приміщення двох тренінгових центрів.

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З сьогоднішнього дня медики північної провінції Кьонсан можуть скористатися приміщеннями двох тренінгових центрів Hyundai Motor для розміщення хворих, які заразилися COVID-19. Ця провінція названа однією з найбільш епідеміологічно небезпечних зон в країні - в ній, а також в місті Тегу зафіксували 90% випадків захворювання на коронавірус.

"Нам важливе кожне людське життя. Ми розуміємо, що зараз необхідна будь-яка допомога в боротьбі з вірусом COVID-19. Тому прийняли рішення передати два тренінгових центра в розпорядження Міністерства охорони здоров'я Південної Кореї. Сподіваємося, що пандемія короновіруса скоро зійде нанівець, а ми допоможемо людям повернутися до їх повсякденного способу життя", - заявили в компанії.

Рішенням президента Південної Кореї Мун Чже Іна провінція Кьонсан оголошена особливою зоною, в якій на період пандемії спрощуються процедури виділення фінансових коштів на боротьбу з наслідками коронавіруса: жителям провінції знижують податки, звільнюють від сплати кредитів та виділяють гроші на медичні потреби.

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