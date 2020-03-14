Звісно, автомобіль – непоганий спосіб уникнути небажаних контактів під час мандрівок в умовах епідемії. Проте салон автомобіля все-таки не гарантує 100-відсоткового захисту.

Попри природнє почуття захисту і такої жаданої в умовах епідемії відокремленості від спільноти, в автомобілі все-таки неможливо усунути усі факторів небезпеки. Тому водій та весь його екіпаж повинні дотримуватись звичайних правил санітарно-епідеміологічної безпеки – з урахуванням “автомобільних” особливостей.

Продезінфікувати салон легкового авто набагато легше, ніж вагон метро або тролейбус, тож не лінуйтеся робити це у власній машині.

Тримайте в машині дезінфікуючі серветки, звичайні серветки та спеціальні препарати (продаються в аптеці). Також вірус боїться мила, тому його можна знешкоджувати хусткою, змоченою мильним розчином. Машина – це ваш дезінфекційний пункт у будь-якій точці маршруту.

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В той чи інший спосіб мийте руки, сівши до машини, або очищайте їх за допомогою серветок із спеціальними препаратами.

Постійно дезінфікуйте в автомобілі все, чого торкаються руки – як водія, так і пасажирів. В салоні це перш за все ремені безпеки, кермо, селектор КПП, кришка бардачка, ручки дверей, кнопки склопідйомників, кліматичної установки, аудіо- та мультимедійної системи тощо. Ззовні машини це також дверні ручки, кнопка та ручки багажника, а також лючок та пробка бензобака.

Протирайте спеціальним препаратом або мильним розчином всі частини інтер’єру, яких торкаються руки пасажирів і водія.

Пам’ятайте також про предмети, які ви приносите у салон із собою: ключ запалення, смартфон, портмоне. Їх теж потрібно час від часу дезінфікувати.

Не забувайте, що потенційно найбільше вірусної небезпеки несуть вам незнайомі люди, коло спілкування і маршрути пересування яких вам невідомі. Тож без необхідності не садіть до машини сторонніх.

Якомога частіше провітрюйте салон, наприклад, на 15 – 20 сек. повністю відкривши вікна на протилежних сторонах під час руху.

Салонний фільтр не затримує віруси. Але ж щоб вони потрапили до машини через систему вентиляції, зараженому громадянинові треба, наприклад, покашляти або начхати безпосередньо у повітрозабірник. Тому що вірус COVID-19 розповсюджується у повітрі на відстань не більше 2 метрів.

Рекомендація Авто24

Не слід думати, що машина захищає нас від хвороби, краще прийняти для себе позицію, що вона лише трохи допомагає нам. І самим тим часом суворо дотримуватись рекомендацій фахівців-медиків, не відступаючи від них аж до кінця небезпечного періоду.

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