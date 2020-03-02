Автосалон в Пекіні, який мав пройти 21-30 квітня, поки що офіційно "перенесено". Однак насправді навряд чи він відбудеться.

Після відміни Женевського автошоу мало хто сподівався, що аналогічна виставка в Китаї через місяць відбудеться. Так і сталося – організатори автошоу офіційно повідомили, що “для забезпечення безпеки учасників виставки Організаційний комітет Пекінської міжнародної автомобільної виставки 2020 (Auto China 2020) вирішив перенести захід, який мав пройти у Пекіні з 21 по 30 квітня цього року. Про перенесену дату буде повідомлено окремо”.

Поки що автосалон “перенесено”, однак насправді динаміка розвитку вірусу не дає підстав сподіватись, що автошоу пройде хоча би до кінця цього року.

Нагадаємо, що навіть BMW відправило працівників на каратнтин через коронавірус.