Автосалон в Пекине, который должен был пройти 21-30 апреля, пока официально "перенесен". Однако на самом деле вряд ли он состоится.

После отмены Женевского автошоу мало кто надеялся, что аналогичная выставка в Китае через месяц состоится. Так и произошло – организаторы автошоу официально сообщили, что "для обеспечения безопасности участников выставки Организационный комитет Пекинской международной автомобильной выставки 2020 (Auto China 2020) решил перенести мероприятие, которое должно было пройти в Пекине с 21 по 30 апреля этого года. О перенесенной дате будет сообщено отдельно".

Пока автосалон "перенесен", однако на самом деле динамика развития вируса не дает оснований надеяться, что автошоу пройдет хотя бы до конца этого года.

Напомним, что даже BMW отправило работников на каратнтин из-за коронавируса.