Конечно, автомобиль – неплохой способ избежать нежелательных контактов в поездках в условиях эпидемии. Однако салон автомобиля все-таки не гарантирует 100-процентную защиту.

Несмотря на естественное чувство защиты и такой желанной в условиях эпидемии обособленности от сообщества, автомобиль все же не может устранить все факторы опасности. Поэтому водитель и весь его экипаж должны придерживаться обычных правил санитарно-эпидемиологической безопасности – с учетом “автомобильных” особенностей.

Продезинфицировать салон легкового авто намного легче, чем вагон метро или троллейбус, поэтому не ленитесь делать это в собственной машине.

Держите в машине дезинфицирующие салфетки, обычные салфетки и специальные препараты (продаются в аптеке). Также вирус боится мыла, поэтому его можно обезвреживать платком, смоченным мыльным раствором. Машина – это ваш дезинфекционный пункт в любой точке маршрута.

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Тем или иным способом мойте руки, сев в машину, или очищайте их с помощью салфеток со специальными препаратами.

Постоянно дезинфицируйте в автомобиле все, чего касаются руки – как водителя, так и пассажиров. В салоне это прежде всего ремни безопасности, руль, селектор КПП, крышка бардачка, ручки дверей, кнопки стеклоподъемников, климатической установки, аудио- и мультимедийной системы и тому подобное. Снаружи машины это также дверные ручки, кнопка и ручки багажника, а также лючок и пробка бензобака. На металле вирус живет до 12 часов!

Протирайте специальным препаратом или мыльным раствором все части интерьера, которых касаются руки пассажиров и водителя.

Помните также о предметах, которые вы приносите в салон с собой: ключ зажигания, смартфон, портмоне. Их тоже нужно время от времени дезинфицировать.

Не забывайте, что потенциально больше всего вирусной опасности несут вам незнакомые люди, круг общения и маршруты передвижения которых вам неизвестны. Поэтому без необходимости не сажайте в машину посторонних.

Как можно чаще проветривайте салон, например, на 15 – 20 сек. полностью открыв окна на противоположных сторонах во время движения.

Салонный фильтр не задерживает вирус. Но чтобы он попал в машину через систему вентиляции, зараженному гражданину надо, например, покашлять или почихать непосредственно в воздухозаборник. Потому что вирус COVID-19 распространяется в воздухе на расстояние не более 2 метров.

Рекомендация Авто24

Не следует думать, что машина защищает нас от болезни, лучше принять для себя позицию, что она только немного помогает нам. И самим тем временем строго придерживаться рекомендаций специалистов-медиков, не отступая от них вплоть до конца опасного периода.

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