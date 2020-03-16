Ведеться прийом громадян лише з невідкладних питань, таких як видача евакуйованого транспортного засобу або повернення посвідчення водія.

На підставі постанови КМУ від 11.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" в управлінні патрульної поліції у м. Києві прийом громадян — обмежено!

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Ведеться прийом лише з невідкладних питань, а саме:

Видача евакуйованого транспортного засобу; Повернення посвідчення водія відповідно до судового рішення (за умови закінчення строку дії тимчасового дозволу на право керування та за наявності судового рішення).

"З усіх інших питань просимо звертатися до УПП у м. Києві письмово, на адресу: 03151 м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9, або на електронну пошту [email protected] Звертаємо вашу увагу на вимоги щодо оформлення таких звернень. Вони зазначенні в ЗУ "Про звернення громадян"" сказано у офіційному повідомленні Патрульної поліція Києва у телеграмі.

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